La Palma: Erupcja wulkanu Cumbre Vieja niszczy plantacje bananów

Strugi gorącej lawy po raz kolejny wystrzeliły w niebo z wulkanu Cumbre Vieja na wyspie La Palma. Lawa zniszczyła do tej pory prawie 200 domów i zmusiła tysiące ludzi do ucieczki. Zagrożone są uprawy kanaryjskich bananów, dające utrzymanie wielu mieszkańcom wyspy.

Zbiory słynnych kanaryjskich bananów zagrożone

- Ta cała sytuacja jest tragiczna, zbyt tragiczna - powiedział Carlos Reinoso, pracownik plantacji bananów. - Owoce są całkowicie zniszczone, nie zostało prawie nic do zebrania. Wszystko jest uszkodzone - dodał. Rolnicy w pobliżu miasta Todoque nie ustają w wysiłkach, aby ocalić jak najwięcej swoich plonów. - Próbujemy zebrać wszystko, co się da - powiedział agencji Reutera jeden z nich, przedstawiający się jako Roberto, wychylając się z okna swojego pickupa, którym próbował wywieźć w bezpieczniejsze miejsce zebrane banany.

La Palma. Erupcja Wulkanu Cumbre Vieja

Strumienie lawy przesuwają się powoli na zachód od niedzieli 19 września, spopielając wszystko, co spotykają na swojej drodze, w tym domy, szkoły i plantacje bananów, które wyspa eksportuje. Lawa zniszczyła do tej pory prawie 200 domów i zmusiła tysiące ludzi do ucieczki.