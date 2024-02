La Nina i coraz cieplejsze wody Atlantyku będą napędzać gwałtowne zjawiska

Jonathan Porter, główny meteorolog serwisu AccuWeather, uważa, że w tym roku sezon huraganowy może być naprawdę trudny. - Składają się na to takie czynniki, jak powrót zjawiska La Nina i wysoka temperatura Oceanu Atlantyckiego - powiedział.

Jak zaznaczył, La Nina zazwyczaj prowadzi do zwiększonej liczby tworzących się na Atlantyku huraganów. W 2005 i 2020 roku, kiedy się rozwinęła, na oceanie uformowało się rekordowo dużo burz tropikalnych - aż 31.

Zmiana wzorca pogodowego

Czym jest La Nina? To anomalia pogodowa, która powoduje, że temperatura powierzchni Oceanu Spokojnego w okolicach równika jest niższa od przeciętnej. Wpływa na to wzmożona aktywność pasatów, które wydobywają chłodne wody głębinowe na powierzchnię oceanu. Ze względu na zależności między oceanem a atmosferą, zmienia się położenie tak zwanego prądu strumieniowego (ang. jet stream), co może wpływać na aurę na całym świecie. Na przykład w Ameryce Północnej zimy stają się bardziej surowe, zaś w Indiach odnotowywane są silniejsze, monsunowe opady.