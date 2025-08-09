Trąba wodna wirowała w pobliżu słynnego bulwaru

Trąba wodna pojawiła się w piątek w okolicach Malecón, nadmorskiego bulwaru w Hawanie. Groźnie wyglądające zjawisko zostało uchwycone na nagraniu.

Trąba wodna uformowała się w piątek około godziny 13.30 miejscowego czasu tuż przed kultowym bulwarem Malecón w Hawanie na Kubie. Lokalne media donoszą, że zjawisko wywołało lekką panikę wśród osób przebywających w okolicy. Bulwar Malecón ciągnie się wzdłuż wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc Hawany i odgrywa ważną rolę w życiu społecznym jego mieszkańców.

Lokalny dziennikarz Boris Luis Cabrera Acosta przekazał, że trąba wodna nie spowodowała żadnych zniszczeń. Zjawisko wirowało przez kilka minut, po czym się rozproszyło.

Trąba wodna SISSY DIAZ SANDOVAL / REUTERS

Jak powstaje trąba wodna

Do powstania trąby wodnej dochodzi wtedy, gdy nad ciepły zbiornik wodny napływa dużo chłodniejsze powietrze. Taka niestabilność pozwala cząstkom powietrza szybko się unosić, tworząc chmury cumulonimbus. Nad powierzchnią wody formuje się pionowy, połączony z chmurą, wir w kształcie leja. Rzadko zdarza się jednak, że tego typu zjawiska docierają do lądu.

Źródło: Reuters, en.cibercuba.com