Koronawirus w Polsce - prognoza rozwoju czwartej fali epidemii COVID-19. Może być nawet kilkadziesiąt tysięcy przypadków dziennie

- Ona (zmiana trendu - red) była łagodna od połowy sierpnia do połowy września. Związane to było z tym, że to był czas, kiedy wariant Delta na stałe zagościł w populacji polskiej. W tej chwili jest zmiana tempa związana ze zmianą stopnia kontaktowości społecznej - tym, że dzieci wracają do szkoły, rodzice wracają do pracy, wszyscy wracają do miast. Ta zmiana tempa jest wyraźna i przez nas przewidywana - mówił Rakowski. - Ten wynik, który był wczoraj wcale nas nie zaskoczył. Dokładnie się plasuje w naszych prognozach - dodał.