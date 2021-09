Koronawirus. Najbliżsi "krewni" SARS-CoV-2 odkryci w jaskiniach w Laosie

U nietoperzy żyjących w jaskiniach w Laosie naukowcy wykryli trzy wirusy bardzo podobne do SARS-CoV-2. Jeden z nich jest podobny do patogenu wywołującego COVID-19 niemalże w 97 procentach - informują badacze.

Naukowcy z Instytutu Pasteura w Paryżu i Uniwersytetu w Laosie pobrali próbki śliny, kału i moczu 645 nietoperzy z jaskiń na północy Laosu i zbadali je, poszukując wirusów podobnych do koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołał pandemię COVID-19.

U nietoperzy należących do gatunku podkowca małego ( Rhinolophus hipposideros ) znaleźli trzy wirusy, które nazwali BANAL-52, BANAL-103 i BANAL-236.

Podobny niemal w 97 procentach

Każdy z wirusów był identyczny z SARS-CoV- w ponad 95 procentach, z czego BANAL-52 charakteryzował się największym podobieństwem - wynoszącym 96,8 proc. Oznacza, że jest on bardziej podobny pod względem genetycznym do SARS-CoV-2 niż jakikolwiek inny znany wirus - pisze portal czasopisma "Nature". Do tej pory najbardziej zbliżonym "krewnym" wirusa wywołującego chorobę COVID-19 był ten nazwany RaTG13 odkryty, także u podkowca małego, w 2013 roku. Podobieństwo z SARS-CoV-2 wynosi u niego 96,1 proc.