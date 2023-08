Ewakuacja uczestników światowego zlotu skautów. Khanun się zbliża

Trudne warunki pogodowe utrudniały zlot skautów

Wywiezienie z obozowiska ponad 30 tys. osób zajmie około sześciu godzin, a ewakuacja zacznie się we wtorek rano - powiadomiła agencja AP. Władze intensywnie szukają miejsc w hotelach, szkołach i gmachach rządowych w stolicy i jej okolicach. Tajfun nie jest pierwszym problemem, z jakim z powodu pogody zmagali się organizatorzy zlotu. Obozowisko zostało przygotowane na terenie wydartym morzu, płaskim i pozbawionym drzew. Ulewy podtopiły jego część, a upały przekraczające 35 stopni Celsjusza powodowały udary cieplne. Pomoc medyczna była niezbędna dla nawet kilkuset osób dziennie. W rezultacie w piątek z obozowiska wycofali się skauci brytyjscy, których przeniesiono do hoteli, a w sobotę również skauci amerykańscy, którzy trafili do pobliskiej bazy armii USA. Wolontariusz z Ameryki Południowej powiedział dziennikowi "Korea Times", że jeszcze nie zdarzyło mu się widzieć na obozach tak częstych przypadków złego samopoczucia i wyjawił, że uczestnikom zalecono powstrzymanie się od umieszczania negatywnych komentarzy w mediach społecznościowych. Jamboree to międzynarodowy zlot skautowy organizowany przez Światową Organizację Ruchu Skautowego, który odbywa się co cztery lata. W wydarzeniu uczestniczą harcerze w wieku 14-17 lat. Tegoroczna edycja rozpoczęła się w ubiegłą środę i miała trwać do 12 sierpnia. W wydarzeniu uczestniczyła również delegacja 535 harcerek i harcerzy z Polski, która ma być gospodarzem kolejnego zlotu.