Kolejne ofiary śmiertelne. Ponad 300 osób utonęło w tym sezonie w Polsce

Dwie ofiary śmiertelne w Łódzkiem

Zasady, których nie wolno ignorować

O zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą RCB regularnie przypomina w swoich mediach społecznościowych. Centrum przypomina, żeby pływać tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu lub środkach odurzających oraz wkładać kapok, gdy jest się na łódce, kajaku bądź rowerze wodnym. RCB przestrzega także, aby nie skakać do wody w nieznanych miejscach, nie wbiegać rozgrzanym do wody, nie wypływać na materacu daleko od brzegu, nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku i zawsze stosować się do poleceń ratownika.