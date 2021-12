Śnieżyce w Kalifornii. Spodziewane są także powodzie

Przez Kalifornię przechodzi front, który w północnej części stanu przyniósł śnieżyce. Na pozostałym obszarze kraju może dojść do powodzi, a opadom ma towarzyszyć porywisty wiatr.

W przybrzeżnych regionach Kalifornii może spaść nawet do 70 litrów wody na metr kwadratowy, a w rejonie gór do 120 l/mkw. Możliwe są lokalne powodzie i osuwiska ziemi. Dla niektórych miejsc hrabstwa San Bernardino w południowej Kalifornii wydano ostrzeżenie przed możliwą ewakuacją. Silny wiatr może łamać drzewa i zrywać linie energetyczne.

Ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą w Kalifornii

W górach i w niektórych częściach doliny San Fernando w hrabstwie Los Angeles spodziewane są spadki temperatury. Maksymalnie w poniedziałek i wtorek powinno być około 10 stopni Celsjusza, a minimalnie we wtorek wieczorem do -1 st. C.