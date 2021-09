Kosmiczny obiekt uderzył w Jowisza. Błysk widać na zdjęciu

Jowisz co pewien czas jest bombardowany przez różnej wielkości kosmiczne obiekty. Tak też się stało w poniedziałek, co uchwycił na nagraniu brazylijski astronom amator Jose Luis Pereira. Na tle największej planety w Układzie Słonecznym widać jasny błysk. Obiekt, który uderzył w Jowisza, był najprawdopodobniej zbyt mały, aby zostawić widoczne ślady w atmosferze gazowego giganta.

Błysk na Jowiszu

Na pierwszym z 25 filmów zauważył poświatę na tle planety. Jak przyznał, był zaskoczony, jednak początkowo nie zwrócił na błysk dużej uwagi, bo był zdania, że to efekt związany z parametrami nagrywania. Kontynuował pracę nad kolejnymi nagraniami w obawie przed pogorszeniem się warunków pogodowych.

"Wyniki sprawdziłem dopiero we wtorek rano, kiedy program powiadomił mnie o wysokim prawdopodobieństwie uderzenia" - napisał w wiadomości przesłanej do portalu space.com. Marc Delcroix z Francuskiego Towarzystwa Astronomicznego potwierdził, że na pierwszym z filmów faktycznie widać tego typu zdarzenie.

Uderzenia w Jowisza

Jowisz to największa planeta Układu Słonecznego. Jowisz Krąży blisko głównego pasa asteroid i charakteryzuje się silnym przyciąganiem grawitacyjnym, dlatego pada "ofiarą" uderzeń kosmicznych obiektów.

Uderzenie zaobserwowane przez Pereirę to ósme zaobserwowane tego typu zdarzenie na Jowiszu od momentu uderzenia komety Shoemaker–Levy 9 w 1994 roku. Jej fragmenty pozostawiły wtedy ślady w gęstej atmosferze planety na kilka miesięcy. Dostarczyło to okazji do badań i pogłębienia wiedzy na temat składu atmosfery gazowego olbrzyma.