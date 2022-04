Pożar lasu i traw na Ziemi Lubuskiej. Dotąd spłonęło ponad 20 hektarów

czytaj dalej

Bez natychmiastowej i znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych ograniczenie wzrostu globalnej temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do epoki przedprzemysłowej będzie niemożliwe - wskazali autorzy opublikowanej w poniedziałek kolejnej części szóstego raportu Międzynarodowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC). Jak zaznaczono, potrzeba zmian we wszystkich sektorach.