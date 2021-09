Jedna trzecia gatunków drzew zagrożona wyginięciem. Nawet dęby mogą zniknąć z powierzchni ziemi

Nawet pospolite drzewa, takie jak magnolie, a także dęby, klony czy drzewa hebanowe należą do zagrożonych gatunków.

Rola lasów w ekosystemie

Już bezpowrotnie utraciliśmy 142 gatunki drzew. "Wiele gatunków jest na skraju wyginięcia, niektóre z nich mają jedynie jedno drzewo" - ostrzega w raporcie Jean-Christophe Vie, dyrektor generalny fundacji Franklinia z siedzibą w Szwajcarii. Jest on zdania, że wciąż wysoki poziom wylesiania jest "szokujący", gdyż drzewa odgrywają istotną rolę w przyrodzie, zapewniając siedlisko wielu gatunkom zwierząt i roślin, pochłaniając dwutlenek węgla i dostarczając składniki niektórych leków.

Brazylia, gdzie znajduje się duża część lasów deszczowych Amazonii, ma najwięcej gatunków drzew (8847) i największą liczbę zagrożonych (1788), co wynika z intensywnego rolnictwa. Najwyższy odsetek zagrożonych gatunków występuje jednak w tropikalnych regionach Afryki, szczególnie na Madagaskarze i Mauritiusie, gdzie zagrożonych jest odpowiednio 59 procent i 57 proc. gatunków.

"Gatunki drzew, które ewoluowały przez miliony lat, dostosowując się do zmian klimatycznych, nie mogą przetrwać lawiny zagrożeń ze strony człowieka" – ostrzega w raporcie Jean-Christophe Vie.

Zmian klimatu a ekosystemy leśne

To działalność człowieka jest dziś główną przyczyną wymierania drzew. Wycinane są pod pola uprawne, miejsca do hodowli zwierząt czy tereny przemysłowe.

Dla Jean-Christophe'a Vie rekultywacja lasów w celu walki ze zmianami klimatycznymi jest "doskonałą okazją do zmiany tego okropnego obrazu". Ale trzeba zadbać o to, by w odpowiednim miejscu posadzić właściwe drzewa – podkreśla badacz.