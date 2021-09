Opóźnienia na lotnisku w Japonii. Powodem żółw na pasie startowym

Pracownicy portu lotniczego Narita w Japonii co jakiś czas usuwają z pasa startowego bezpańskie koty, psy, szopy pracze, ale żółwie to prawdziwa rzadkość. Jeden z przedstawicieli tego gatunku przechadzał się po płycie drugiego, najbardziej ruchliwego lotniska w Japonii i opóźnił pięć rejsów lotniczych.

Żółw, który ważył nieco ponad dwa kilogramy, został zauważony w piątek 24 września rano na międzynarodowym lotnisku Narita w pobliżu Tokio. Poruszał się bardzo powoli po płycie, co skłoniło pilota przygotowującego się do startu do skontaktowania się z kontrolą ruchu lotniczego.