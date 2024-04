Zmarła Tan Tan. Miała zawał serca

Administracja ogrodu zoologicznego poinformowała, że przyczyną śmierci pandy był zawał serca, do którego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. W przeliczeniu na ludzki wiek Tan Tan miała około 80-100 lat. Do zoo w Kobe trafiła z Chin w 2000 roku w celach reprodukcyjnych i miała wrócić do kraju 20 lat później. Jej powrót uległ jednak opóźnieniu najpierw ze względu na pandemię, a potem z powodu leczenia problemów z sercem.