Jaka będzie zima 2021/22? IMGW podał eksperymentalną prognozę pogody na listopad, grudzień i styczeń

Listopad to ostatni miesiąc meteorologicznej jesieni. Grudzień rozpoczyna meteorologiczną zimę, która potrwa do końca lutego. Kalendarzowa zima rozpocznie się 22 grudnia. Synoptycy IMGW przygotowali prognozę na listopad i grudzień 2021 oraz styczeń 2022.

Pogoda na listopad 2021. Prognoza długoterminowa

Pogoda na grudzień 2021. Prognoza długoterminowa

Pogoda na styczeń 2022. Prognoza długoterminowa

Według synoptyków norma średniej temperatury powietrza z lat 1991-2020 dla stycznia jest cieplejsza od poprzedniej normy z lat 1981-2010. Dolna granica normy dla prezentowanych w prognozie miast jest średnio wyższa o 0,4 st. C, a górna granica o 0,3 st. C.

Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" oraz "w normie"?

Jak podają synoptycy, w IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza i miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury lub miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej. 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę bądź sumę opadów w klasie "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych "powyżej normy" - tłumaczą eksperci.

Jak interpretować pojęcia "powyżej normy" i "poniżej normy" w prognozach?

Jak podaje Instytut, prognoza listopada, grudnia i stycznia ze średnią temperaturą powietrza "powyżej normy" nie jest równoznaczna z tym, że występować będą np. dni z temperaturą maksymalną powyżej 15 st. C. a prognoza ze średnią "poniżej normy" np. dni z temperaturą minimalną poniżej -5 st. C. Jednocześnie prognoza średniej temperatury "poniżej normy" nie wyklucza pojawienia się dni z temperaturą maksymalną powyżej 15 st. C, a prognoza "powyżej normy” dni z temperaturą minimalną poniżej -5 st. C.