Inwazja kapibar na zamknięte osiedle w Buenos Aires

Nordelta zamknięte osiedle, na które składa się luksusowy kompleks apartamentowców. Zostało budowane na obrzeżach Buenos Aires w Argentynie, na podmokłych terenach nad rzeką Parana. Tereny te to naturalne siedlisko kapibar (Hydrochoerus), czyli największych gryzoni na świecie. Kapibary mogą mierzyć do 1,35 metra i ważyć do 80 kilogramów.