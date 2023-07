Wysoki indeks UV. Gdzie słońce najbardziej da się we znaki

Upał w weekend daje się we znaki prawie w całej Polsce. W sobotę temperatura przekroczyła 35 stopni Celsjusza, podobne wartości termometry będą pokazywać w niedzielę. Na przeważającym obszarze kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Służby apelują, by w tak gorących dniach unikać przebywania na słońcu. Jak informuje IMGW , indeks UV w niedzielę będzie wysoki w całym kraju.

Czym jest indeks UV

Indeks UV to międzynarodowy standard służący do określania pomiaru promieniowania ultrafioletowego (UV), które emituje Słońce danego dnia w określonym miejscu. Indeks UV o wysokości od 6 do 7 stwarza wysokie i bardzo wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. W takim przypadku należy używać kremów z filtrem (przynajmniej SPF 15) oraz nosić jasne ubrania i nakrycia głowy. Warto ograniczyć czas przebywania na słońcu w godzinach 11-16.

Indeks UV w niedzielę

Promieniowanie ultrafioletowe - rodzaje

.Promienie UVA są najdłuższe i docierają do głębokich warstw skóry, uszkadzając jej włókna kolagenowe i tym samym przyspieszając starzenie oraz powodując zmarszczki. Docierają do powierzchni Ziemi niezależnie od tego, czy słońce świeci, czy jest schowane za chmurami. Występują z taką samą intensywnością niezależnie od pogody.

Promienie UVB są krótsze od UVA. Część z nich pochłaniana jest przez warstwę ozonową, ale większość dociera do powierzchni Ziemi. UVB opalają i powodują poparzenia skóry. Uszkadzają DNA komórek, co w konsekwencji prowadzi do czerniaka, najgroźniejszej odmiany raka skóry. Ich intensywność zależy od pory roku i dnia. Najsilniej działają od kwietnia do października w godzinach 10-16.