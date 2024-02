Ile żubrów żyje w Puszczy Białowieskiej?

W polskiej części Puszczy Białowieskiej i na terenach do niej przyległych na koniec ubiegłego roku żyły 892 osobniki, w tym co najmniej 101 cieląt. Informację o wynikach zimowej inwentaryzacji podał w poniedziałek w swoich mediach społecznościowych Białowieski Park Narodowy. Dane dotyczące liczby żubrów pozyskano dzięki około 170 obserwacjom z dwudniowego liczenia. Na koniec 2022 roku w polskiej części Puszczy Białowieskiej doliczono się 829 żubrów, w tym blisko 140 cieląt.

Zimowe liczenie żubrów

Doroczne liczenie żubrów w Puszczy Białowieskiej zawsze przeprowadza się zimą. Pracownicy parku narodowego, leśnicy z nadleśnictw Białowieża, Bielsk, Browsk, Hajnówka, Nurzec i Rudka, a także wolontariusze, liczą żubry, wykorzystując fakt, że w porze zimowej zwierzęta zbierają się w większe grupy w miejscach dokarmiania i przez dłuższy czas nie oddalają się stamtąd. Pojedyncze sztuki można wtedy wytropić po śladach na śniegu, jeśli on jest. Od kilku lat do liczenia żubrów wykorzystywany jest też dron. W informacji o wynikach tej inwentaryzacji park zwraca uwagę, że żubry wędrują coraz dalej od Puszczy Białowieskiej - w lasach nadleśnictwa Rudka doliczono się dziesięciu, a nadleśnictwa Nurzec - kilkunastu żubrów. "Sporo zwierząt obserwowano na przylegających do puszczy polach, gdzie żerują na oziminach czy kukurydziskach. Te żubry są płochliwe, często się przemieszczają i mieszają, co utrudnia ich policzenie oraz weryfikację, które żubry były zarejestrowane kilkakrotnie" - podał park, zaznaczając, że inwentaryzacja przynosi dane szacunkowe, bo - z racji wielkości populacji i rozległości terenu - nie da się zwierząt policzyć co do sztuki.