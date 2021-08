Ida osłabła, ale wciąż niesie zagrożenie śmiercionośnymi powodziami

Ida osłabła i z huraganu została zdegradowana do statusu burzy tropikalnej. Nie oznacza to, że gwałtowna aura zaczęła odpuszczać - nadal silnie wieje i pada deszcz. Miejscami łączna suma opadów może sięgnąć nawet 600 litrów wody na metr kwadratowy.

Ida w USA

Obniżanie się zagrożenia związanego z żywiołem jest zgodne z przewidywaniami. Według prognoz służb meteorologicznych Ida miała zamienić się w poniedziałek rano właśnie w tropikalną burzę, a wieczorem kategoria ta ma się obniżyć do tak zwanej depresji tropikalnej.

Ida uderzyła w amerykańskie wybrzeże Zatoki Meksykańskiej w niedzielę około południa, czasu lokalnego, jako huragan czwartej kategorii. Lokalna telewizja WWWL podała, że o godzinie 21 miejscowego czasu huragan osłabł do kategorii drugiej, a prędkość wiatru spadła do 177 km/h. Według najnowszego komunikatu NHC, żywioł niesie ze sobą porywy o prędkości 95 km/h.

W niedzielę ok. godz. 20.30 biuro szeryfa w Parafii Ascension w Luizjanie powiadomiło o pierwszej ofierze śmiertelnej huraganu w Luizjanie. Mężczyzna zmarł prawdopodobnie przygnieciony upadającym drzewem.

Zerwane dachy, zalane budynki, powyrywane drzewa

Żywioł wyrywał drzewa z korzeniami, zrywał dachy zalewając domy towarzyszącym mu deszczem, a niektóre powalał do fundamentów. Około godz. 21.30 odnotowano opady do 250 litrów wody na metr kwadratowy.

Ponad milion domów i budynków w całej Luizjanie pozbawionych jest energii elektrycznej. W Nowym Orleanie widać światło tylko w nielicznych obiektach wyposażonych we własne generatory. Awarie prądu odnotowywane są także w stanie Missisipi - elektryczności nie ma około 330 tysięcy mieszkańców.

- Zagrażające życiu gwałtowne powodzie sprawiają, że sytuacja jest szczególnie niebezpieczna. Wzywamy mieszkańców już teraz do poszukiwania schronienia na wyżej położonych terenach - przestrzegał oddział Krajowej Służby Pogodowej w Nowym Orleanie.

Wciąż może być niebezpiecznie

Gubernator Luizjany John Bel Edwards ostrzegał w niedzielę wieczorem, że Ida będzie wyrządzać szkody przez wiele godzin. Zapowiedział, że rozmieści ekipy poszukiwawczo-ratownicze, jak tylko warunki na to pozwolą. Jak dodał, zakres zniszczeń nie będzie znany przed wschodem słońca.

- W całej południowo-wschodniej Luizjanie jest ciężko. To bardzo niszczycielska burza. (…) W szczytowym momencie huraganu nie można wysłać pierwszych ratowników, ponieważ jest to po prostu zbyt niebezpieczne. Prędkość wiatru na to nie pozwala. Tak szybko, jak tylko będziemy mogli, zaangażujemy się w bardzo solidne operacje poszukiwawcze i ratownicze - zapowiadał.