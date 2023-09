Zbliża się huragan. Służby ostrzegają przed powodziami

Huragan Lee zmierza w stronę północno-wschodniej część Stanów Zjednoczonych i Kanady. Meteorolodzy ostrzegają przed obfitymi opadami deszczu, które mogą doprowadzić do powodzi.

Huragan ma kategorię pierwszą. Najprawdopodobniej uderzy w piątek amerykańskim stanie Maine oraz kanadyjskich prowincjach Nowy Brunszwik i Nowa Szkocja - poinformowała stacja CNN. W miarę zbliżania się do lądu, siła żywiołu ma słabnąć, nadal możliwe są jednak niebezpiecznie obfite opady deszczu i silny wiatr.

Ostrzeżenia

Kanadyjskie Centrum ds. Huraganów wydało ostrzeżenie przez warunkami burzy tropikalnej dla Nowego Brunszwiku wzdłuż wybrzeża od granicy amerykańsko-kanadyjskiej do Point Trupper w północno-wschodniej części Nowej Szkocji. Obowiązuje ono także na wyspie Grand Manan położonej w pobliżu granicy z Maine.

Alert taki wydano również w USA wybrzeży stanów Maine, New Hamsphire, Massachusetts i Rhode Island.

Wiatr 120 km/h i ulewny deszcz

Wiać z prędkością co najmniej 60 kilometrów na godzinę ma zacząć w piątkowe popołudnie czasu lokalnego. W sobotę od wybrzeża Maine w pobliżu granicy z Kanadą do Nowego Brunszwiku i Nowej Szkocji możliwy jest wiatr o sile huraganu, czyli co najmniej 120 kilometrów na godzinę.