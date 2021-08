Huragan Ida zmierza w kierunku Luizjany. To "ekstremalne wyzwanie dla stanu"

Huragan Ida zmierza w kierunku wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. Amerykańscy synoptycy przewidują, że w najbliższych godzinach przybierze na sile i zmusi mieszkańców Nowego Orleanu do ewakuacji.

Stan wyjątkowy

- Nadszedł czas, aby mieszkańcy Luizjany się przygotowali - apelował, ostrzegając przed potencjalnymi szkodami. Wzywał, aby do sobotniej nocy każdy mieszkaniec stanu znalazł schronienie.

W sobotę rano czasu lokalnego Ida znajdowała się około 825 kilometrów na południowy wschód od Nowego Orleanu. Eksperci z NHC prognozują, że uderzy w ląd w niedzielę. Może doprowadzić do powstania powodzi, a miejscami także tornad.

Ida sieje spustoszenie na Karaibach

Ida uderzyła w piątek w Kubę. Towarzyszący żywiołowi silny wiatr, wieją z prędkością około 129 km/h, wyrywał drzewa z korzeniami i zrywał dachy z domów. Na Jamajce padał ulewny deszcz, a po przejściu burzy doszło do osunięcia ziemi. Wiele dróg było nieprzejezdnych, co zmusiło mieszkańców do opuszczenia swoich domów.