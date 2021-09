Powodzie na wschodzie USA, już 50 ofiar żywiołu. Wielu utonęło we własnych domach

Liczba ofiar śmiertelnych powodzi i tornad na północno-wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, spowodowanych przez huragan Ida, wzrosła do co najmniej 50. Wielu utonęło we własnych domach lub zalanych samochodach. Trwają poszukiwania zaginionych.

Pozostałości po huraganie Ida spowodowały w środę rozległą powódź na obszarze od Wirginii do Nowej Anglii (tak określa się stany: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island i Connecticut). Szczególnie mocno obfitymi, miejscami rekordowymi, opadami deszczu został dotknięty obszar od Filadelfii po południe stanu Nowy Jork.

Huragan Ida w Nowym Jorku

W stanie New Jersey zginęło co najmniej 25 osób, a 18 w stanie Nowy Jork - wynika z danych służb. Wiele z nich utopiło się we własnych domach lub zatopionych samochodach. Cztery osoby poniosły śmierć w Pensylwanii. Po jednym zgonie odnotowano w stanach Maryland, Connecticut i Wirginia.

Huragan Ida w USA

Ratownicy szukają zaginionych. To między innymi 18-letnia Nidhi Rana i 21-letni Ayush Rana z New Jersey. - Nie wiadomo co się dzieje. Nie wiesz, czy opłakujesz stratę lub zastanawiasz się czy zaginieni mogą zostać odnalezieni. Nawet, jeżeli wszystko wskazuje na to, że nie, nadal masz nadzieję na najlepsze - mówił w rozmowie z CNN ojciec zaginionego 21-latka.

W niektórych rejonach stanów New Jersey, Pensylwanii, Massachusetts i Rhode Island spadło 230 litrów wody na metr kwadratowy i prawie tyle samo w nowojorskiej dzielnicy Staten Island.

Zalane osiedla w New Jersey i Pensywalnii Reuters/Dronebase

Kilka tornad w różnych stanach, kilkaset mostów do inspekcji

W środę dna północnym wschodzie USA doszło do co najmniej ośmiu tornad - podała Narodowa Służba Pogodowa. Cztery wystąpiły w Pensylwanii, trzy w New Jersey i jedno w Massachusetts. To, które pojawiło się w miasteczku Mullica Hill w New Jersey zrównało z ziemią całą okolicę.

Jak powiedziała Yassmin Gramian z Departamentu Transportu Pensylwanii, wskutek szkód spowodowanych przez gwałtowną pogodę ponad 800 mostów w całym stanie wymaga inspekcji.

Ida jako huragan czwartej kategorii w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona uderzył w niedzielę w wybrzeże Luizjany.

Autor:ps/dd

Źródło: CNN, tvnmeteo.pl