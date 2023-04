Hiszpania. Upał jak w lecie. "Prawdopodobnie będą bite narodowe rekordy"

W wielu miejscach południowo-wschodniej Hiszpanii we wtorek temperatura przekroczyła 30 stopni Celsjusza, a w niektórych pokonała granicę 35 stopni. Najgorętszymi miastami były Xàtiva oraz Carcaixent w prowincji Walencja, gdzie odnotowano 36,2 st. C - poinformowała krajowa instytucja meteorologiczna AEMET na Twitterze.

Może paść rekord

Prognozy wskazują, że upał będzie jeszcze większy. Jak przekazano, temperatura w tym tygodniu ma być "typowa dla lata", osiągając do 38, a nawet do 40 st. C w dolinie rzeki Gwadalkiwir, w tym w Kordobie. Jeżeli te przewidywania się sprawdzą, będzie to najwyższa temperatura odnotowana w kwietniu w Hiszpanii od początku prowadzenia rejestrów w 1961 roku. Dotychczasowym rekordem ciepła dla tego miesiąca jest 37,4 st. C zmierzone w Murcji w 2011 r.