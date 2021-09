Pożary w Hiszpanii. "Wszystko wskazuje na celowe podłożenie ognia"

Kilkuset strażaków walczy z trzema dużymi pożarami w pobliżu granicy hiszpańskich prowincji Lugo i Orense w Galicji - podała obrona cywilna Hiszpanii. Dwa największe pożary szybko rozprzestrzeniają się we wtorek w gminie Ribas de Sil, gdzie do wsparcia akcji gaszenia ognia skierowano 63 żołnierzy, a także 23 wozy strażackie. Do gaszenia ognia wysłano także wojsko.