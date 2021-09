Lawa z wulkanu Cumbre Vieja na La Palmie dotarła do oceanu

Lawa, która wypływała z wulkanu Cumbre Vieja na hiszpańskiej wyspie La Palma, dotarła we wtorek późnym wieczorem do Oceanu Atlantyckiego. Jak wynika z relacji agencji Reutera, z obszaru Playa Nueva wytrysnęły wielkie chmury białej pary.

Lawa z wulkanu Cumbre Vieja, który wybuchł na kanaryjskiej wyspie La Palma, dotarła po dziewięciu dniach do Oceanu Atlantyckiego. Nad wybrzeżem wyspy unosi się gęsta, ciemna chmura - podaje agencja Reutera powołując się na naocznych świadków. Zdjęcia udostępnione w mediach społecznościowych pokazały lawę piętrzącą się w pobliżu klifu.

Władze La Palmy ostrzegały, że wpływająca do wody lawa może wywołać eksplozje i chmury toksycznych gazów. Apelowano do mieszkańców przebywających na zewnątrz, aby znaleźli bezpieczne schronienie.

- Kiedy lawa dotrze do oceanu, należy ściśle przestrzegać odgrodzenia tego obszaru - powiedział we wtorek Miguel Angel Morcuende, dyrektor komitetu reagowania w Pevolca.

Lawa z wulkanu na La Palmie dotarła do oceanu

Lawa z wulkanu na La Palmie dotarła do oceanu Angel Medina/PAP

La Palma. Zniszczenia po erupcji wulkanu

Kanaryjscy wulkanolodzy odnotowali, że od poniedziałkowego popołudnia erupcja stała się nietypowa, gdyż zmienił się sposób erupcji - ze strombolijskiej do hawajskiej. Oznacza to, że wulkan zaczął mniej eksplodować, jednak z jego wnętrza wypływa więcej rzadkiej i szybko płynącej lawy. Szacuje się, że do wtorkowego popołudnia lawa zniszczyła już na La Palmie około 260 hektarów oraz blisko 700 budynków.