Erupcja wulkanu Cumbre Vieja. Władze La Palmy: zamknijcie okna, aby toksyczny gaz nie dostał się do domów

Lawa z wulkanu Cumbre Vieja, który wybuchł na kanaryjskiej wyspie La Palma, wlała się do Oceanu Atlantyckiego. Nad wybrzeżem unosi się toksyczna chmura gazu. Władze apelują, aby mieszkańcy zamknęli okna, a także zasłonili nos i usta.

Po dziewięciu dniach od pierwszej erupcji, lawa z wulkanu Cumbre Vieja wlała się do Oceanu Atlantyckiego w rejonie Playa Nueva, w pobliżu miasta Tazacorte. Nad wybrzeżem unosi się gęsta, ciemna chmura toksycznego gazu. Władze zaapelowały do mieszkańców, aby ci zamknęli i uszczelnili okna taśmą oraz mokrymi ręcznikami, aby toksyczny gaz się nie dostał się do środka domów.