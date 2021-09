Grzybobranie. "Jesienny, ulubiony sport Polaków"

W polskich lasach występuje 1,4 tysiąca gatunków grzybów jadalnych. Przeciętny Polak rozpoznaje około 15 gatunków, a wytrawny grzybiarz około 40 gatunków.

Grzybobranie, jak mówiła doktor Małgorzata Krokowska-Paluszak, nazywane jest "jesiennym, ulubionym sportem Polaków". Rzeczniczka prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu podkreśliła, że to nie tylko okazja do tego, by skorzystać z darów lasu, ale i żeby spędzić czas na łonie natury.

- Szczególnie, że teraz jest idealny czas, żeby wybrać się do lasu, jest nie tylko sprzyjająca pogoda, ale i w lasach rzeczywiście pojawiły się już grzyby - dodała.

Grzyby w Polsce

Rzeczniczka prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przypomniała, że grzyby w polskich lasach można zbierać bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i w zasadzie bez ograniczeń. Nie wolno jednak zbierać ich w niektórych częściach lasu, gdzie jest stały zakaz wstępu, w tym: na uprawach do czterech metrów wysokości, w drzewostanach nasiennych i powierzchniach doświadczalnych, czy w ostojach zwierzyny. Grzybów nie wolno także zbierać na obszarach chronionych: w rezerwatach i parkach narodowych. Rygorystycznie należy przestrzegać również zakazu wstępu na tereny wojskowe.

- W polskich lasach występuje 1,4 tysiąca gatunków grzybów jadalnych, choć tylko 47 z nich jest, zgodnie z prawem, dopuszczonych do obrotu produkcji przetworów grzybnych. 117 gatunków jest pod ochroną i tych grzybów nie wolno w lasach zbierać - podkreśliła. Dodała, że przeciętny Polak rozpoznaje około 15 gatunków grzybów, a wytrawny grzybiarz około 40 gatunków.

Coraz więcej osób trafia do szpitala po zatruciu grzybami. Jak zatem odróżnić grzyby jadalne od najgroźniejszego w Polsce muchomora sromotnikowego?

O czym należy pamiętać podczas grzybobrania

Krokowska-Paluszak pytana, czy do grzybobrania należy się jakoś specjalnie przygotować i o czym grzybiarze w lesie powinni pamiętać, odparła, że poza między innymi odpowiednim ubiorem, przygotowaniem koszyka, czy mapy terenu leśnego "rzeczywiście jest kilka bardzo ważnych zasad, o których grzybiarze powinni pamiętać". Jak zaznaczyła, podstawową kwestią jest to, by zbierać tylko te grzyby, co do których jesteśmy absolutnie pewni, że są jadalne.

- Pozostałe grzyby, które spotkamy w lesie, niejadalne, zostawiamy, nie niszczymy ich, nie psujemy, nie wyrywamy. Jeśli się okaże, już po powrocie do domu, że mamy jakiekolwiek wątpliwości, co do jakiegoś grzyba, którego mamy już w koszyku, pamiętajmy, że stacje epidemiologiczne prowadzą dyżury i zawsze można się tam udać. Ekspert oceni nasze grzyby, powie czy one są na pewno dobre, żeby uniknąć ewentualnego zatrucia - zaznaczyła. - W tym miejscu warto też obalić mit, że grzyby są ciężkostrawne. Jeśli po ich zjedzeniu boli brzuch, to nie dlatego, że po prostu zjedliśmy grzyby. W takim przypadku należy podjąć natychmiastową reakcję. Jeżeli po zjedzeniu grzybów występują jakieś bóle brzucha, nudności - apelujemy, by niezwłocznie udać się do lekarza. W przypadku zatrucia grzybami bardzo często jest tak, że najpierw występują objawy, potem występuje taka powiedzmy "fala chwilowego uspokojenia". Później dochodzi już tak naprawdę do takiego bardzo poważnego zatrucia, które w wielu przypadkach kończy się, czy też musi się zakończyć przeszczepem wątroby - dodała.

Krokowska-Paluszak zauważyła, że pomyłki w czasie grzybobrania mogą okazać się tragiczne w skutkach. Jak podkreśliła, para grzybów, których pomylenie jest najbardziej tragiczne, brzemienne w skutkach, to czubajka kania, czyli tak zwana sowa, bardzo lubiana, bardzo chętnie zbierana, uważana też za takiego "wegańskiego kotleta", ale łatwa do pomylenia z muchomorem sromotnikowym, który jest silnie trujący. - Wystarczy tak naprawdę pół kapelusza muchomora sromotnikowego, żeby jedzenie okazało się śmiertelną trucizną - tłumaczyła.

Rozpoczął się sezon grzybowy. Miłośnicy tych leśnych przysmaków powoli wybierają się na grzybobrania. Naucz się rozróżniać te jadalne od trujących.

Grzyby, które często są mylone

Jak dodała rzeczniczka prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, wśród par grzybów, które często mylone są ze sobą jest także między innymi pieprznik jadalny, czyli popularna "kurka", oraz lisówka pomarańczowa. "Kurka" ma wyjątkowe walory smakowe, często podawana jest z jajecznicą i sosem śmietanowym. Mylona jest jednak z lisówką pomarańczową nazywaną również fałszywą kurką, która ma cieńsze i delikatniejsze blaszki oraz żółty miąższ. Ewentualna pomyłka w tym przypadku spowoduje zepsucie potrawy.

Do pomyłek dochodzi także w przypadku rydzów. Jak tłumaczyła Krokowska-Paluszak, mleczaj rydz to bardzo smaczny grzyb, z którego po przecięciu wypływa pomarańczowe mleczko, czego nie mają mylone z nim gatunki: mleczaja wełnianka i krowiaka podwiniętego. W Polsce występują także mleczaje jodłowe, świerkowe, które są również jadalne. Natomiast omija się te zbierane przy modrzewiach, charakteryzujących się białą barwą mleczka - są niejadalne.

Z kolei borowik szlachetny - król wśród grzybów – który charakteryzuje się niezwykłym smakiem i aromatem, bywa mylony z goryczakiem żółciowym. Eksperci wskazują, że taka pomyłka nie jest groźna dla zdrowia, natomiast psuje całą potrawę.

- Jeśli chodzi o zasady grzybobrania, to jest też taki odwieczny dylemat, dotyczący tego, czy wykręcać, czy wycinać grzyby. Zarówno jedna i druga metoda ma swoich zwolenników i przeciwników. Mówiąc szczerze, obie metody są dobre, ważne jednak, żeby ściółkę, runo leśne - po wyciagnięciu grzyba – delikatnie zakryć, żeby kolejne grzyby w takiej grzybni mogły wyrosnąć - mówiła Krokowska-Paluszak.

Już trzy osoby trafiły do szpitala z strą niwydolnością wątroby z powodu zatrucia grzybami. Jedynym ratunkiem dla nich jest przeszczep wątroby. Pokazujemy jak najskuteczniej odróżnić grzyby jadalne od muchomora sromotnikowego.

Według niej, grzyby najlepiej zbierać do koszyka, gdzie jest przepływ powietrza, w foliowej torbie grzyby mogą się zaparzyć, mogą wystąpić "i wizualne, i smakowe konsekwencje dla grzybów".

- Warto też pamiętać, że grzyby są stosunkowo delikatne, im później od ich zebrania usiądziemy do ich obróbki w domu, tym będą bardziej kruche - zaznaczyła. - Podczas grzybobrania bardzo ważne są też te zasady, których zawsze podczas odwiedzin w lesie powinniśmy przestrzegać, czyli: zachowujemy ciszę, nie śmiecimy. Jeśli jesteśmy w stanie zabrać do lasu pełną butelkę wody, to pusta też nie będzie dla nas żadnym ciężarem. Przy okazji można się także włączyć w akcję #Zabierz 5 z lasu, i zrobić coś dobrego dla środowiska, czyli jeśli zauważymy jakieś śmieci, to po prostu weźmy je ze sobą -podkreśliła ekspertka. Jak dodała, warto, aby grzybiarze idąc do lasu zabrali ze sobą – poza atlasem grzybów – także mapę terenów leśnych. - Obecnie taką mapę można zainstalować w telefonie na przykład darmową aplikację mapową mBDL (mobilny Bank Danych o Lasach). Warto też pamiętać, by przed wyprawą taki telefon miał wystarczającą ilość baterii - zaznaczyła.

Krokowska-Paluszak wskazała, że ważne jest także, by jadąc samochodem do lasu, pozostawić auto w miejscu do tego przeznaczonym. - Nie wolno zastawiać dróg wjazdowych, przestawiać szlabanów, co ma ogromne znaczenie, bo gdyby się zdarzył na przykład jakiś pożar, czy byłaby potrzebna jakaś interwencja, to jeśli droga, szlaban jest zastawiona autem, to żadna ze służb do lasu po prostu nie wjedzie - podkreśliła.

Ekspertka dodała również, że gdybyśmy podczas wyprawy zgubili się w lesie, to nie należy panikować. Lasy podzielone są na specjalne sektory, które na nizinach zazwyczaj mają równy kształt geometryczny. Każdy oddział oznaczony jest w terenie słupkiem, w narożniku którego (w południowo-zachodnim rogu), znajdują się numery. Kierując się w jednym ze wskazywanych kierunków prędzej czy później dotrzemy na bezdrzewny pas lub drogę, wyznaczającą tzw. linię oddziałową. Dzięki numerom umieszczonym na słupku nie tylko możemy odnaleźć swoją pozycję na mapie terenu leśnego, ale także – gdyby była taka konieczność – przekazać tę informację służbom, np. w sytuacji, gdybyśmy nie byli w stanie samodzielnie wyjść z lasu, lub gdybyśmy byli świadkami np. pożaru, czy innego zdarzenia wymagającego interwencji.

