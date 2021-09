Niemieccy eksperci: w tym sezonie może dojść do szczególnie ciężkiej epidemii grypy. Warto się na nią zaszczepić

Zachorowania na grypę w tym sezonie mogą osiągnąć rozmiar poważnej epidemii - ostrzegają niemieccy eksperci. Zalecają jednoczesne szczepienie przeciw grypie i COVID-19 i podkreślają, że nie należy tych szczepionek rozdzielać - pisze dziennik "Tagesspiegel". Według szefa Instytutu Roberta Kocha Lothara Wielera "jeśli będziemy mieli falę grypy, to będzie ona w szczycie czwartej fali koronawirusa".

"W tym sezonie może dojść do szczególnie ciężkiej epidemii grypy. Eksperci ostrzegają, że wirusy grypy mogły stać się bardziej agresywne (...) Jak co roku, zaleca się szczepienia. Osoby starsze, osoby wymagające opieki i mające istniejące wcześniej schorzenia powinny szczególnie wziąć to pod uwagę" - pisze "Tagesspiegel".