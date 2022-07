Pożar w pobliżu Aten. Wiatr sprawia, że ogień ciągle zmienia kierunek

czytaj dalej

Fala upałów dotarła do Polski. Termometry w cieniu będą pokazywać ponad 30 stopni Celsjusza, w słońcu czeka nas o wiele większy skwar. Ekspert na antenie TVN24 sprawdził kamerą termowizyjną, do jakiej temperatury nagrzał się samochód pozostawiony na słońcu we wtorek w samo południe we Wrocławiu.