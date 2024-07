Grad, silny wiatr, zalania. Tak wygląda dzisiejsze załamanie pogody

We wtorek po południu grzmi w wielu miejscach kraju. Zjawiskom towarzyszą obfite opady deszczu i silny wiatr rozpędzający się w porywach do 80 kilometrów na godzinę.

Gwałtowna aura w Małopolsce

We wtorek nad Małopolską zawisł wał szkwałowy. Zjawisko to, nazywane też wałem chmurowym lub chmurą szelfową, pojawia się na niebie, zwiastując nadejście burzy.

Na trasie z Krakowa do Zakopanego , nazywanej potocznie Zakopianką, sypał grad i padał deszcz. Warunki atmosferyczne znacznie ograniczały widoczność poruszającym się po drodze osobom.

Gwałtowna burza przetoczyła się przez Nowy Targ . Spowodowała, że doszło tam do zalania posesji.

Grzmiało i padało też w Tatrach . Wiało tak mocno, że kołysało drzewami na wszystkie strony, co widać na poniższym nagraniu. Burza, która przeszła przez okolicę, trwała około 20 minut.

Łącznie ponad 250 zgłoszeń trafiło do małopolskich strażaków do wtorkowego popołudnia. W większości dotyczyły one połamanych drzew i uszkodzonych w niewielkim stopniu dachów. Najwięcej interwencji przeprowadzono w powiecie krakowskim.