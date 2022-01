Wszedł na zamarznięte jezioro Niegocin, lód się załamał

- Do wypadku doszło niedaleko stacji MOPR. Mogło się to skończyć tragicznie - powiedział w rozmowie z tvnmeteo.pl Jarosław Sroka, szef bazy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku. Dodał, że mężczyzna prawdopodobnie był młody i wysportowany, dlatego udało mu się samodzielnie wydostać. - Na czworakach doczołgał się do brzegu - opowiadał. Jak tłumaczył szef bazy MOPR w Giżycku, mało osób wie, że w porcie lód jest cienki. - Cały czas apelujemy o niewchodzenie na lód, jest to bardzo niebezpieczne - zaznaczył.