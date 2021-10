Gdzie jest burza. Miejscami pada intensywnie

Jak poinformował w czwartek około godziny 14 synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk, w Polsce pojawiły się burze. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu, które są krótkotrwałe, ale miejscami dość intensywne. Porywy wiatru we Wrocławiu, Kłodzku, Kaliszu i Chojnicach osiągają do 90-100 kilometrów na godzinę, a w Poznaniu, Słubicach, Gorzowie Wielkopolskim do 70-90 km/h.