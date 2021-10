Ulewy i zalane drogi w Marsylii. Zamknięte szkoły, nie kursuje część pociągów. Media: jest ofiara śmiertelna

Ulewy przetaczają się przez francuski departament Delta Rodanu i jego stolicę Marsylię. W regionie tym Météo France ogłosiło najwyższy, czerwony alarm oraz ostrzeżenia przed deszczami i powodziami. W pięciu innych departamentach w południowo-wschodniej części kraju obowiązują pomarańczowe alarmy. Gwałtowne zjawiska mają utrzymać się co najmniej do końca dnia. Media informują o jednej ofierze śmiertelnej.

Pierwsze poniedziałkowe ulewne deszcze i burze pojawiły się na południowym wschodzie Francji wczesnym rankiem, potem ucichły. Nawrót złej pogody nastąpił około południa i ma się utrzymywać co najmniej do wieczora. Służby meteorologiczne ogłosiły czerwony alarm w Delcie Rodanu i pomarańczowe w pięciu innych departamentach.

Marsylia: 200 litrów wody na metr kwadratowy

Jak podali meteorolodzy, we wschodniej części Marsylii spadło w poniedziałek rano 200 litrów wody na metr kwadratowy, co odpowiada trzykrotnej miesięcznej średniej dla października w tym rejonie. Kilkakrotnie musiała interweniować straż morska. Najbardziej dramatyczną akcję ratownicy przeprowadzili w dzielnicy Valmante, gdzie pod wodą znalazł się samochód. Kierowcy na szczęście nic się nie stało.

Francja. Zamknięte szkoły w kilku departamentach i wstrzymany ruch pociągów

Państwowe koleje SNCF w południe ogłosiły o wstrzymaniu ruchu pociągów w okolicach Marsylii na trasach łączących to miasto z Aix en Provence, Les Arcs, Martigues na Lazurowym Wybrzeżu i Awinionem. Bez zakłóceń jak na razie kursuje szybka kolej TGV z Marsylii do Paryża.

Władze zaapelowały do mieszkańców, by do wieczora w miarę możliwości pozostali w domu. Wszystkie szkoły w departamencie Delta Rodanu zostały w poniedziałek zamknięte. "Biorąc pod uwagę rozwój sytuacji pogodowej i trudności, które mogą się utrzymać w godzinach popołudniowych, proszę o poinformowanie rodzin, że szkoły nie będą dziś przyjmować uczniów i o zorganizowanie powrotu do domów tych uczniów, którzy już są obecni" - napisały lokalne władze szkolne w mailu rozesłanym do placówek. Podobne decyzje zapadły w departamentach Var i Alpy Nadmorskie.