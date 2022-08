Ten pożar to "potwór". Polacy wylecą, by pomóc go ugasić

Pomoc polskich strażaków

Polski minister spraw wewnętrznych i administracji polecił komendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej przygotowanie grupy strażaków, która pomoże w gaszeniu pożarów we Francji. Do akcji zostanie skierowanych w sumie 146 strażaków i 49 samochodów ratowniczo-gaśniczych - podał w czwartek resort. Jak zaznaczono w informacji, wysłanie polskich strażaków do Francji, to odpowiedź na francuską prośbę do społeczności międzynarodowej, która została skierowana za pośrednictwem mechanizmu wspólnotowego Unii Europejskiej. Zapotrzebowanie na pomoc otrzymano poprzez ERCC (Emergency Response Coordination Centre). Polska grupa ratownicza, która wyruszy do Francji składa się ze strażaków z województw zachodniopomorskiego oraz dolnośląskiego. Strażacy po sformowaniu grupy jeszcze w czwartek wyruszą z okolic Legnicy do Francji. Misja została zaplanowana na 10 dni.