Pociąg ruszył, choć siedział pod nim kot. Zwierzę zginęło, a sąd nakazał właśnie kolejom wypłatę odszkodowania

Do zdarzenia doszło w styczniu tego roku na paryskim dworcu Montparnasse. "Guardian" wyjaśnia, że kot o imieniu Neko - co po japońsku znaczy po prostu "kot" - w pewnym momencie uciekł z torby podróżnej i zniknął pod pociągiem kolei dużych prędkości, który szykował się do odjazdu w kierunku Bordeaux. Dziennik informuje, że właścicielki kota, Georgia i jej 15-letnia córka Melaina, przez 20 minut próbowały przekonać pracowników kolei, by pomogli im wyciągnąć zwierzaka spod składu. Ci odmówili, a pociąg ruszył, zabijając kota. - Widziałyśmy, jak przeciął go na pół - powiedziała Georgia w wypowiedzi dla walczącej o prawa zwierząt organizacji 30 Million Friends. - Powiedzieli nam, że to nie ich problem, że to był tylko kot i że powinniśmy trzymać go na smyczy - dodała.