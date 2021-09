Tajfun Conson na Filipinach. Uszkodzone domy, przerwy w dostawie prądu

Tajfun Conson uderzył we wtorek w Filipiny. W środkowej prowincji kraju uszkodzone są domy, żywioł spowodował przerwy w dostawie prądu. Meteorolodzy ostrzegają przed ulewami, ryzykiem powodzi i osunięć ziemi.

Cyklon tropikalny Conson na krótko przed zejściem na ląd we wtorek rano lokalnego czasu przybrał na sile na tyle, aby stać się tajfunem. W momencie zejścia na ląd w nadmorskiej miejscowości Hernani w prowincji Samar Wschodni wiatr wiał z prędkością 120 kilometrów na godzinę, w porywach do 150 km/h. Gubernator prowincji Samar Wschodni Ben Averdone poinformował, że żywioł nie poczynił dużych szkód.

Następnie siła tajfunu, nazywanego na Filipinach imieniem Jolina, osłabła na tyle że można nazywać go burzą tropikalną. Stała prędkość wiatru zmniejszyła się do 110 km/h, a porywów do 135 km/h.