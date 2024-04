ESA chce wywołać sztuczne zaćmienie Słońca

Korona słoneczna, najbardziej zewnętrzna warstwa atmosfery naszej dziennej gwiazdy, wyjątkowo interesuje naukowców. To właśnie w niej powstają zjawiska odpowiadające za kosmiczną pogodę, oddziałującą między innymi na pojazdy kosmiczne, astronautów i Ziemię. Do najsilniejszych zjawisk tego typu należą koronalne wyrzuty masy, czyli ogromne obłoki plazmy wyrzucane z dużą prędkością w przestrzeń międzyplanetarną.

Ponieważ korona jest milion razy ciemniejsza od tarczy Słońca, do jej badań potrzebne jest zakrycie jasnej tarczy. Z tego powodu dla badających Słońce naukowców cenne są zaćmienia słoneczne. Do ostatniego z nich, zaćmienia całkowitego, doszło w poniedziałek. Księżyc przysłonił tarczę gwiazdy, a widoczna była tylko jej rozżarzona korona. To zjawisko można było oglądać w części Ameryki Północnej i Środkowej.