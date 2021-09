Lawa pochłania basen. Erupcja wulkanu na La Palmie może trwać do grudnia

Erupcja wulkanu Cumbre Vieja może skończyć się dopiero w grudniu - ocenili eksperci Krajowego Instytutu Geograficznego (IGN) w Madrycie. Do wtorkowego poranka przemieszczająca się lawa zniszczyła 166 domów - poinformowały władze. Siłę żywiołu pokazuje nagranie, na którym widać, jak lawa wpada do basenu przy jednym z domów.

Na kanaryjskiej wyspie La Palma w niedzielę doszło do wybuchu wulkanu Cumbre Vieja. Władze wyspy podały że do wtorku rano lawa zniszczyła 166 budynków mieszkalnych oraz zmusiła do ewakuacji ponad 5500 osób. Zalała ponad 110 hektarów terenów. W nocy z poniedziałku na wtorek lokalne służby przeprowadziły ewakuację miejscowości Tacande, po tym, jak w jej pobliżu pojawił się otwór z wyciekającą lawą.

Z oceny Krajowego Instytutu Geograficznego (IGN) w Madrycie wynika, że we wtorek powinno dojść do zetknięcia pierwszych strumieni wyciekającej z Cumbre Vieja lawy z Oceanem Atlantyckim. Wcześniej przewidywano, że nastąpi to do poniedziałkowego wieczora, jednak lawa przemieszczała się zbyt wolno.