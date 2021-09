Dziura ozonowa nad biegunem południowym jest większa niż Antarktyda. "Może jeszcze urosnąć"

Dziura ozonowa nad Antarktydą pojawia się wiosną w rejonach polarnych półkuli południowej, czyli w okresie sierpień-październik. To powtarzalne zjawisko od lat 80. XX wieku. Dziura ozonowa osiąga zwykle największy rozmiar pomiędzy połową września a połową października.

Po "znaczącym" wzroście w ubiegłym tygodniu dziura jest większa niż 75 procent dziur ozonowych z poprzednich lat w tym samym momencie sezonu, licząc od 1979 roku, i większa iż kontynent, nad którym się unosi - podał w czwartek program obserwacji Ziemi Copernicus. Do 13 września rozszerzyła się do 23 milionów kilometrów kwadratowych. Powierzchnia Antarktydy to ponad 14 milionów kilometrów kwadratowych.