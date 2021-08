Do Polski "wbija" się zimne powietrze z północy. Początek września może być jeszcze chłodniejszy

W Europie Środkowej jest chłodniej niż zwykle o tej porze roku - mówił we "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski. Taka aura może utrzymać się przez kilka dni, a nawet tydzień.

W Alpach spadł śnieg, w wyższych partiach gór zrobiło się biało. Dlaczego jest zimno w Europie Środkowej? - Dwa układy ciśnienia rządzą pogodą w Europie. Jeden to jest niż znajdujący się na granicy polsko-litewsko-białoruskiej, a drugi to wyż, który krąży między Irlandią a Wielką Brytanią - mówił w sobotę we "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. Dodał, że te dwa układy ciśnienia kształtują pogodę i będą to robić prawdopodobnie jeszcze przez kilka dni, może tydzień.

Chłodne powietrze płynie do Europy Środkowej

Jak tłumaczył Wasilewski, na półkuli północnej w wyżu powietrze kręci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a w niżu odwrotnie. - Zgodnie z tą cyrkulacją powietrza, która jest wokół niżu, z północy i północnego wschodu płynie do nas zimne powietrze. Niż zaprasza ten chłód i sprawi, że w ciągu najbliższych godzin w Alpach spadnie 30 centymetrów śniegu. To chłodne powietrze płynie do Polski, Europy Środkowej i jeszcze nieco dalej na południe - dodał.

Natomiast na zachodzie Europy ciepłe powietrze z południa napływa do południowej Norwegii, Islandii. - W piątek na Islandii było cieplej niż w Warszawie, termometry pokazały tam 21 stopni Celsjusza. W Bergen było 22 stopnie. Tymczasem u nas jest 17-18 stopni - mówił prezenter tvnmeteo.pl.

Sytuacja pogodowa nad Europą tvn24

Po wschodniej stronie tego niżu, daleko od Polski, napływa ciepłe powietrze na południowy wschód i wschód Europy. - W Moskwie było w piątek 25 stopni, my na tym tle mamy 17-18 stopni - mówił Wasilewski. - To jest taki układ ciśnienia, który gwarantuje wbijanie się tego chłodu z północy do Europy Środkowej przez Skandynawię, gdzie w sobotę rano temperatura spadła do -2 stopni Celsjusza - dodał. Podkreślił, że tego zimnego powietrza z północy będzie coraz więcej w naszych stronach i jest szansa na to, że na początku września będzie jeszcze chłodniej, a nocami temperatura przy gruncie będzie zbliżać się do zera.

Tomasz Wasilewski o pogodzie tvn24

