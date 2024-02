Niedźwiedzie polarne mogą umierać z głodu. Wszystko przez długie lato

W okresie przedłużającego się lata niedźwiedzie polarne z Zatoki Hudsona mają duże problemy ze zdobyciem pożywienia. Ograniczenie w dostępie do pokrywy lodowej utrudnia im polowanie na foki, które stanowią podstawę ich diety. Wynika to z obserwacji przeprowadzonych przez naukowców z Washington State University.

Zmiany klimatu związane z działalnością człowieka powodują, że lato w rejonie Morza Arktycznego się wydłuża. Ograniczony w tym czasie dostęp do pokrywy lodowej sprawia, że niedźwiedzie polarne z kanadyjskiej Zatoki Hudsona mają trudności ze zdobyciem pożywienia i tracą na masie. Do takich wniosków doszli naukowcy z Washington State University prowadząc obserwacje 20 niedźwiedzi polarnych przez trzy tygodnie w okresie letnim.

Dlaczego lód morski jest tak istotny? Ponieważ niedźwiedzie polarne wykorzystują go do schwytania ich głównego źródła pożywienia - tłustych fok obrączkowanych ( Pusa hispida) i wąsatych ( Erignathus barbatus ).

"Niedźwiedzie polarne to nie grizzly w białych futrach"

Z badań przeprowadzonych przez ekspertów z Washingon State University wynikało, że niedźwiedzie traciły średnio kilogram masy ciała dziennie. To przeczy optymistycznym teoriom, według których niedźwiedzie polarne będą mogły przystosować się do dłuższych niż dotąd okresów bez lodu.

- Żadna ze strategii nie umożliwi niedźwiedziom polarnym przeżycia na lądzie, po upływie pewnego czasu. Nawet te osobniki, które szukały pożywienia, traciły na wadze podobnie jak te, które odpoczywały - powiedział Charles Robbins, dyrektor Washington State University Bear Center i autor badania opublikowanego w lutym na łamach "Nature Communications". - Niedźwiedzie polarne to nie grizzly w białych futrach. Bardzo, bardzo się od nich różnią - podkreślił.

Jak wyjaśniają badacze, dorosły samiec niedźwiedzia polarnego może osiągać ponad trzy metry długości i ważyć 700 kilogramów, podczas gdy grizzly mierzy ok. 2,5 metra i waży 350 kg. Aby utrzymać swoją ogromną masę, niedźwiedzie polarne zjadają głównie bogate w tłuszcz foki, które chwytają przede wszystkim na lodzie.

Dotąd niewiele było wiadomo, jak zachowują się na lądzie. Odpowiedzi udzieliły teraz przymocowane do 20 osobników kamery i czujniki GPS oraz pomiary wagi. - Odkryliśmy dużą różnorodność zachowań zwierząt i związany z tym szeroki zakres wydatków energii - mówił Anthony Pagano, główny autor badania.

Dwa znalazły w wodzie nadające się do jedzenia szczątki bieługi i foki, ale w czasie płynięcia nie udało im się ich zjeść i nie były w stanie przyciągnąć ich na ląd.

Tylko jeden niedźwiedź przybrał na wadze, a zawdzięczał to znalezieniu na lądzie szczątków dużego ssaka.

- Ponieważ niedźwiedzie są coraz wcześniej zmuszane do życia na lądzie, skraca się okres, w którym zwykle gromadzą energię niezbędną im do przetrwania. Przy coraz dłuższym przebywaniu na lądzie, prawdopodobnie będą coraz bardziej głodowały. Szczególnie będzie to dotyczyło młodych osobników - odkreślił Pagano.