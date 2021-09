Objawy "długiego covidu" nawet pół roku po zakażeniu u ponad jednej trzeciej pacjentów. Wiek i płeć mają znaczenie

Ponad jedna trzecia osób po przejściu COVID-19 doświadcza co najmniej jednego objawu tak zwanego długiego covidu - wynika z badania przeprowadzonego przez naukowców z Wielkiej Brytanii, o którym pisze "The Guardian". Symptomy, takie jak na przykład problemy z oddychaniem czy zmęczenie, u obserwowanych osób utrzymywały się nawet do sześciu miesięcy po pokonaniu choroby.

Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego, brytyjskiego Narodowego Instytutu Badań nad Zdrowiem (NIHR) oraz z Centrum Badań Biomedycznych w Londynie (BRC) obserwowali ponad 270 tysięcy osób powracających do zdrowia po pokonaniu choroby COVID-19.

Odkryto, że 37 procent pacjentów miało co najmniej jeden zdiagnozowany objaw "długiego covidu" (długotrwałych skutków zdrowotnych choroby wywoływanej przez zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2), przez trzy do sześciu miesięcy po przejściu zakażenia. Do najczęstszych symptomów należały problemy z oddychaniem, dolegliwości związane z żołądkiem, zmęczenie, uczucie niepokoju lub depresja.

- Wyniki potwierdzają, że znaczna część osób w każdym wieku może być dotknięta różnymi objawami przez sześć miesięcy po zakażeniu - podkreślił doktor Max Taquet z NIHR. - U ponad jednej trzeciej pacjentów zdiagnozowano co najmniej jeden z objawów "długiego covidu" pomiędzy trzema a sześcioma miesiącami od przejścia choroby COVID-19 - sprecyzował.

"Długi covid". U kogo może częściej występować

Badanie, którego wyniki opublikowano 28 września na łamach naukowego czasopisma "PLOS Medicine", wykazało, że objawy "długiego covidu" częściej występowały u osób hospitalizowanych i nieco częściej u kobiet.

Różne czynniki wpływały także na to, które objawy pojawiały się z największą częstotliwością. Starsi ludzie i mężczyźni częściej skarżyli się na kłopoty z oddychaniem, mieli także zaburzone funkcje poznawcze. U młodszych osób i kobiet zaobserwowano częściej występujące bóle głowy, dolegliwości żołądkowe, uczucie lęku i depresję.

Hospitalizowani pacjenci częściej doświadczali tak zwanej mgły mózgowej i zmęczenia, ale u większej liczby osób niewymagających opieki szpitalnej obserwowano bóle głowy.

Grypa a COVID-19

W trakcie badania naukowcy postanowili przyjrzeć się tym samym objawom u osób powracających do zdrowia po grypie. Jak się okazało, ludzie po przechorowaniu grypy mogą uskarżać się na podobne objawy do tych, które obserwuje się w trakcie "długiego covidu", ale występują one w znacznie mniejszym stopniu niż u tych osób, które przeszły COVID-19.

Badacze oszacowali, że objawy pojawiały się o 50 proc. częściej u osób, które chorowały na COVID-19 w porównaniu do tych, które chorowały na grypę.

