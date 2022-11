Dlaczego ryby patrzą w dół, kiedy płyną?

Jak człowiek w pociągu

- Jest to podobne do wrażenia, jakie ma się podczas siedzenia w pociągu, który stoi. Jeśli pociąg obok twojego zaczyna ruszać ze stacji, wydaje ci się, że i twój rusza - tłumaczyła Alexander. - Wizualna wskazówka z innego pociągu jest tak silna, że unieważnia fakt, że wszystkie inne zmysły mówią ci, że siedzisz nieruchomo. To jest dokładnie to samo zjawisko, które badamy u ryb. Nad nimi znajduje się wiele mylących wskazówek ruchowych, ale najbardziej niezawodne sygnały pochodzą z dna - dodała. I to właśnie na nie patrzą ryby.