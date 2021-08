Pogoda na jutro: czwartek przyniesie deszcz i lokalne burze

Pogoda na noc: zachmurzenie zmienne. W północnej, zachodniej i centralnej części kraju pojawią się przelotne opady deszczu o sumie do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza Podkarpaciu do 12 st. C na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu i będzie skręcać na północny zachód.

Pogoda na czwartek 26.08

Pogoda na jutro: zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz rzędu 1-5 l/mkw. W górach i na wschodzie kraju - szczególnie na Warmii i Mazurach - mogą pojawić się burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 15 st. C na Podlasiu do 21 st. C na Lubelszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z południowego wschodu i będzie skręcać na zachód.