Pogoda na jutro: czwartek pod znakiem deszczu, może zagrzmieć

Pogoda na dziś: prognozowane są zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu o sumie 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. W górach i na wschodzie kraju - szczególnie na Warmii i Mazurach - niewykluczone są burze z opadami rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie do 15 stopni Celsjusza na Podlasiu do 21 st. C na Lubelszczyźnie. Powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku południowego wschodu. Wiatr będzie skręcać na zachód.