Mieszkańcy La Palmy sprzątają popiół z wulkanu Cumbre Vieja. W prace zaangażowane są nawet zakonnice

Mieszkańcy wyspy La Palma próbują wrócić do normalności po erupcji wulkanu. W regionie nadal jest niebezpiecznie, ponieważ Cumbre Vieja nieustannie wyrzuca materiał wulkaniczny i chmury popiołu. Dlatego dzień Wszystkich Świętych wyglądał zupełnie inaczej niż w przeszłości.

Mieszkańcy La Palmy, przygotowując się do dnia Wszystkich Świętych, postanowili posprzątać zalegający na ulicach materiał wulkaniczny. Do usuwania popiołu zostało zaangażowane między innymi wojsko. Siostry zakonne postanowiły pomóc na miarę swoich możliwości i w poniedziałek nad ranem zamiatały chodniki w pobliżu jednego z lokalnych cmentarzy.

- To bardzo smutne, tak wiele osób straciło swoje domy, uprawy - wszystko, z czego żyli. Teraz nie mają już nic, ale z bożą pomocą sobie poradzą. Teraz jeszcze z powodu lawy nie mogą odwiedzać swoich bliskich na cmentarzach. To bardzo przykre - powiedziała 24-letnia zakonnica Vilma Consuelo.

Erupcja, która trwa już siedem tygodni

- Nic nam nie zostało, to wszystko jest bardzo smutne. Proszę, niech to się już skończy. To już zniszczyło nasze życie - powiedział Sagrario Castro, którego rodzice są pochowani na otoczonym lawą cmentarzu, a brat stracił dach nad głową.