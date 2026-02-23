Co zrobić z wodą roztopową? Ekspert: najlepiej zostawić w spokoju

"Mamy coś, z czego powinniśmy się radować" Źródło: TVN24

Na początku tygodnia w wielu rejonach Polski pojawiły się roztopy. Spowodowały zalania piwnic, posesji i dróg, wymuszając setki interwencji strażaków. Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog, przypomina jednak, że kiedyś roztopy były całkowicie normalną sytuacją - dopiero w ostatnich latach "zabrały" je nam zmiany klimatu.

- Przypomniały nam się tak naprawdę lata osiemdziesiąte i scenariusze, które w latach osiemdziesiątych, po każdej śnieżnej i chłodnej zimie, były typowe. Zapomnieliśmy o tym, bo zmiana klimatu, szczególnie ostatnie kilkanaście lat, przyzwyczaiły nas do tego, że zagadnienie topnienia śniegu nie istniało, bo zwyczajnie nie było śniegu - mówi.

Kłopot przez niewłaściwą gospodarkę przestrzenną

Chojnicki twierdzi, że tegoroczne roztopy powinny nauczyć nas, gdzie tak naprawdę powinniśmy przechowywać wodę.

- Mamy coś, z czego powinniśmy się radować, ale dzięki odpowiedniej gospodarce przestrzennej moglibyśmy z tej wody mocno skorzystać. Tam, gdzie o retencji nie pomyśleliśmy, tam, gdzie nie pomyśleliśmy o tym, że woda się może podnieść, to jest rodzaj kłopotu, z którym będziemy walczyć - wyjaśnia.

Chojnicki zauważa, że z przyczyn ekonomicznych i estetycznych budynki często nie są wyniesione nad powierzchnię. To właśnie nisko położone tereny - oraz obszary górskie, gdzie zalegający śnieg nie ma szans wsiąknąć - są najbardziej narażone na zalania. Według klimatologa w większości kraju podtopienia nie powinny jednak wyrządzić znacznych szkód.

Co zrobić z wodą roztopową? Najlepiej nic

Woda roztopowa może stanowić problem, ale czy oznacza to, że trzeba ją odpompowywać? Chojnicki przyznaje, że w wielu miejscach optymalnym rozwiązaniem byłoby po prostu ją pozostawić.

- Pierwsza rzecz: ta woda wsiąknie nam w grunt. Nawet jeżeli ktoś dzisiaj odczuwa to jako pewien dyskomfort, to pamiętajmy, że przyjdzie lato i wtedy ta woda, która wsiąknęła, pozwoli nam na większy komfort wodny w okresie, kiedy zrobi się naprawdę bardzo gorąco. Druga rzecz: woda, która wsiąknie głębiej, poza zasięg korzeni roślin, zasili nam rzeki. Pamiętajmy, że tej wody wciąż mamy braki, bo mamy kilkanaście lat z poważnymi deficytami wody, których objawem były niskie stany wody w rzekach. Nawet w czasie, gdy notowaliśmy duże opady, poziom wody w dużych rzekach wcale nie wzrastał gwałtownie - tłumaczy.

Chojnicki zauważa, że śnieżna zima to korzystna sytuacja dla roślin uprawnych i lasów - zwłaszcza że te drugie potrafią długo przetrzymywać wodę. Zaznacza jednak, że wody roztopowej nie jest na tyle dużo, by rozwiązała nasz problem hydrologiczny na dłuższy czas.

- Na pewno jest lepiej, na pewno mamy sytuację, w której śnieg, który nam przetrzymał wodę do okresu ciepłego, nie wsiąkł - teraz wsiąknie, więc na pewno nas wzbogaci - ale na pewno nie są to ilości śniegu, które radykalnie zmieniają hydrologię krajobrazu - podsumowuje klimatolog.

