Nanoplastik może sprzyjać chorobie Parkinsona

Niewłaściwie składowane i utylizowane odpady z tworzyw sztucznych rozkładają się do mikroplastiku, a ten do nanoplastiku. Nanoplastik to cząstki, których średnica wynosi 1-100 nanometrów. Gromadzi się on w wodzie, glebie czy żywności, a niedawne badania potwierdziły jego obecność we krwi większości dorosłych ludzi. Eksperci z Duke’s Nicholas School of the Environment oraz Trinity College of Arts and Sciences donoszą, że nanoplastik może zwiększać ryzyko zachorowania na Parkinsona.