Drzewo spadło na tory. Gwałtowne burze w Polsce

Drzewo spadło na tory

Burzom towarzyszył silny wiatr, który w porywach rozpędzał się do 60-80 kilometrów na godzinę. Spowodował, że pomiędzy Ustką a Lędowem (woj. pomorskie) drzewo spadło na tory. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy zdjęcia i nagranie przedstawiające skutki tego zdarzenia. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o 17.20. Do zdarzenia doszło przy ulicy Koszarowej w Ustce, w rejonie torów kolejowych. Na miejsce zadysponowano jeden zastęp Państwowej Straży Pożarnej, który po usunięciu zagrożenia wrócił do bazy. Nie mam informacji o tym, żeby została uszkodzona trakcja. Nikt nie został poszkodowany - przekazał mł. kpt. Piotr Basarab, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Słupsku.