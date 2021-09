Dni pod znakiem burz. Kiedy będzie grzmieć

W poniedziałek burze prognozowane są na Podkarpaciu i w Małopolsce. Towarzyszyć im będą przelotne opady deszczu o sumie 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę.

Burze. Gdzie zagrzmi

We wtorek odpoczniemy od gwałtownych zjawisk. Burze powrócą natomiast w środę. Na zachodzie kraju przelotnie popada deszcz i zagrzmi. Podczas wyładowań spadnie do 10-20 l/mkw. Wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h.