Z kilku tysięcy do kilkudziesięciu osobników. Populacje owadów wodnych gwałtownie maleją

Brazylijscy naukowcy zbadali populacje owadów wodnych, żyjących w rejonie rzeki Parana. Okazało się, że doszło do ogromnego spadku liczebności zwierząt - z kilku tysięcy do kilkudziesięciu osobników na metr kwadratowy. Badacze podkreślili, że zjawisko ma charakter globalny.

Globalne zjawisko

Naukowcy z Centrum Badań Limnologii, Ichtiologii i Akwakultury należącego do State University of Maringá w Brazylii przeanalizowali dane terenowe zebrane na przestrzeni 20 lat w rejonie rzeki Parana, płynącej przez terytorium Brazylii, Paragwaju i Argentyny i stanowiącej - wraz z dopływami - jeden z największych systemów słodkowodnych w Ameryce Południowej.

- Wykryliśmy spadek z tysięcy do zaledwie dziesiątek osobników na metr kwadratowy - opowiadał jeden z autorów publikacji prof. Gustavo Romero.

Jak podkreśla, drastyczny spadek populacji owadów jest zjawiskiem globalnym i oczywiście wynika z działalności człowieka. Najnowsze wyniki w pełni to potwierdzają - naukowcy ustalili bowiem, że główną przyczyną wymierania owadów wodnych jest zbudowanie wzdłuż Parany i jej dopływów ponad 180 tam.

- Ostry spadek liczebności zaobserwowaliśmy nie tylko wśród tych najbardziej wrażliwych gatunków, ale we wszystkich rzędach i rodzinach owadów wodnych żyjących na tym obszarze - mówił prof. Romero.

Byt utrudniony przez tamy

Naukowiec opowiada, że tamy, które postawiono w rejonie Parany, wywierają negatywny wpływ na owady na trzy różne sposoby. Po pierwsze: sprawiają, że woda jest znacznie bardziej przejrzysta, ponieważ cząstki zawiesiny osadzają się na dnie zbiornika, zanim strumień dostanie się do przelewu. Pozbawione mętnego kamuflażu owady żyjące poniżej zapory są więc bardziej narażone na zjedzenie przez ryby.

Po drugie: egzotyczne gatunki ryb wprowadzone do zbiorników zaporowych w celu promowania wędkarstwa sportowego, takie jak np. przywiezione z Amazonii cichle (tam zwane tucunaré), są wszystkożerne i poza rodzimymi rybami, żywią się także owadami wodnymi.

- Glony, które rozmnażają się w zbiornikach zaporowych, wiążą azot z atmosfery i przenoszą go do wody. Część fosforu osadza się zaś na dnie zbiornika. Woda przepływająca przez zaporę jest więc uboga w fosfor i bogata w azot. Zmienia to jej wartość odżywczą, wpływając na zwierzęta, które są zależne od zrównoważonej ilości tych składników odżywczych - wyjaśnił autor badania.